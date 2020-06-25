شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين: نتابع بقلق شديد الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام

نقابة الصحفيين: نتابع بقلق شديد الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إنها تابعت بقلق شديد، الهجمات والتطاول على بعض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الهجمات وصلت حد التهديد بالقتل للزميل د. عمر رحال، والتشويه المبرمج بحق الزميلة الصحفية، ناهد أبو طعيمة، وغيرها من ناشطات العمل الوطني النسوي، إضافة إلى الرسالة المفتوحة من المكتب الإعلامي لحزب التحرير، للزملاء في شبكة معاً الإخبارية.

وقالت: إن هذه الهجمات والحملة المنظمة، والتي تأتي على خلفية برنامج تلفزيوني، تقدمه الزميلة ناهد على شاشة فضائية معاً، ناقش في إحدى حلقاته مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، وقضايا ذات علاقة بحقوق المرأة، هي محاولات تخويف وتخوين بائسة، تستند إلى فكر مغلق لا يتسع لسماع الرأي والموقف والتحليل، ولا يقابل الرأي بالرأي والحجة بالحجة، بل يسعى للتحشيد والتهديد، باستخدام سيف ديننا الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا الأصيلة والسمحة، وإرثنا الوطني الديمقراطي الذي يقبل كل رأي وحجة، ويتسع لكل جدل واجتهاد، مسنوداً بالنهج العلماني الديمقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، ومنظومة القوانين السارية.

وشددت النقابة على أنها وانطلاقاً من دورها في حماية الصحفيين، وصون حرية الرأي والتعبير عنه، وإشاعة التعددية والديمقراطية، فإنها تحذر من التعرض والمساس بأي صحفي أو صحفية أو وسيلة إعلام، وتحمل الجهات والأشخاص المحرضين كامل المسؤولية عن أي مس بأي من الصحفيين والصحفيات، وتطالب الجهات المختصة بإنفاذ القانون، وخاصة النيابة العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، ووأد الفتنة، ومحاسبة الساعين لخلقها.

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