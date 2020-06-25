حماس: قتل المواطن العموري من العيزرية بالقدس بشكل خارج القانون فعل مستنكر



وقال قاسم: إن استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن في الضفة الغربية، نتيجة مباشرة لتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، هو ما يشكل خطراً على السلم الأهلي والمجتمعي.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قتل الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، للمواطن علاء العموري من بلدة العيزرية بالقدس، بشكل خارج القانون، هو فعل مستنكر، ويجب إجراء تحقيق شفاف؛ للوقوف على هذا التجاوز الذي أودى بحياة أحد المواطنين.وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: أنه "من المقلق تزايد حالات القتل خارج القانون على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، الذي يقع على سلطات إنفاذ القانون حمايته، باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية"، وفق تعبيره.