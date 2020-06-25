دولي

فرنسا: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإعادة فتح أبواب برج إيفل

فرنسا: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وإعادة فتح أبواب برج إيفل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الخميس، 21 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، أن الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا) زادت 21 حالة عن اليوم السابق إلى 29752.

من جهة أخرى، أعيد اليوم الخميس فتح أبواب برج إيفل من جديد أملا في إنعاش قطاع السياحة الفرنسية، بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر بسبب الفيروس. 

ويعد برج إيفل من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم، حيث تم تسجيل نحو سبعة ملايين زائر سنويا لهذا النصب الباريسي العملاق وفقا لمديريه.

وفرنسا صاحبة خامس أعلى معدل وفيات في العالم جراء كوفيد-19، غير أن عدد الضحايا يتناقص بثبات من ذرى وصلها في آذار/مارس ونيسان/إبريل، وهو ما سمح للحكومة بمعاودة فتح الأعمال والمدارس تدريجياً.

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