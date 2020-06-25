إغلاق 22 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بشروط السلامة والبرتوكول الصحي بجنين



وأضافت أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المحلات الذين خالفوا إجراءات السلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة اليوم 22 محلاً تجارياً، لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة والبرتوكول الصحي الذي أصدرته وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه وضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين وحفاظاً على صحة المجتمع قامت لجنة برئاسة الشرطة ومفتش الصحة والاقتصاد الوطني للرقابة على الأسواق في مدينة جنين، للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي وشروط السلامة العامة، بتشديد إجراءاتها في المحافظة، أغلقت 22 محلاً تجارياً لم يلتزم أصحابها بشروط السلامة العامة والبرتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس (كورونا).