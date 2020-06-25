ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل





ومن مجمل الإصابات هناك 52 وصفت حالتهم متوسطة و47 خطيرة، و29 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و16007 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 6084، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد أُعلن عن تسجيل 668 حالة إصابة بفيروس (كورونا) منذ مساء أمس، علماً أن أحد المرضى توفي اليوم متأثرا بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد مرضى فيروس (كورونا) المستجد، بلغ 22400 حتى الساعة 18:53 من مساء اليوم الخميس، فيما وصل عدد الوفيات إلى 309.