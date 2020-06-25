قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيرزيت

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بلدة بيرزيت شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت بحثًا عن مطلقي النار على الموقع العسكري، كما وأغلقت طريق عين سينيا شمال رام الله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



يأتي ذلك بعدما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن هناك إطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة بيرزيت، فيما لم تحدث أي إصابات.



كما نقلت قناة (الميادين) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت في رام الله بحثاً عن مطلقي النار على الحاجز العسكري.