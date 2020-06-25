شؤون فلسطينية

"الخارجية": 160حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 160حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس: إن هناك 160حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.

وأضافت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) أن هناك 2264 إصابة بالفيروس في صفوف الجاليات، بالإضافة إلى 1284 حالة تعافٍ.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة علي محمد علي ياسين (62 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 42.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 14 إصابات جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 926، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة؛ ليبقى عدد الوفيات 63، و379 حالة تعافٍ.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية شؤون الجالية والطلبة باستمرار، وهي على تواصل دائم معهم عبر أرقام الطوارئ؛ للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تعترضهم، ولتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين، وتطمئن بعدم وجود أية إصابة في صفوفهم.

وأفادت القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان العراق بعدم تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية، وتتواصل مع أبناء الجالية؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة احتياجاتهم، وقامت السفارة بتوزيع سلال غذائية لبعض الأسر المحتاجة.

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