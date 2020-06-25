"الخارجية": 160حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس: إن هناك 160حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.





وأضافت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) أن هناك 2264 إصابة بالفيروس في صفوف الجاليات، بالإضافة إلى 1284 حالة تعافٍ.





وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة علي محمد علي ياسين (62 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 42.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 14 إصابات جديدة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 926، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة؛ ليبقى عدد الوفيات 63، و379 حالة تعافٍ.