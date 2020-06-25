الدول الغربية تتبرع بـ 900 مليون دولار بمؤتمر لدعم عملية الانتقال بالسودان

تبرعت الدول الغربية بنحو 900 مليون دولار في مؤتمر لدعم عملية الانتقال المتعثرة في السودان.





كما يهدف التبرع وفق مسؤولين، لمساعدته في التغلب على الأزمة الاقتصادية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وقال المسؤولون: إن الدول الأوروبية أسهمت بمبلغ 312 مليون يورو (349.94 مليون دولار)، بينما قدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.



ويدير رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش، منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.



ومن المنتظر تقديم تبرعات أخرى في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا.



رام الله - دنيا الوطن