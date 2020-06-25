الأردن: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت الأردن اليوم الخميس، 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ومن الإصابات، واحدة محليّة، تعود لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل في البحر الميّت. ليرتفع عدد الإصابات إلى 1086، وفق ما نقلت وزارة الصحة الأردنية.



أما الحالات الخارجية، فشملت 13 إصابة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (2 من السعوديّة، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من الباكستان)، وإصابة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري.









رام الله - دنيا الوطن