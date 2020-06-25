قوات الاحتلال تبعد حارسين وفتاة عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين يعملان في المسجد الأقصى المبارك، وفتاة عن محيطه لمدة ستة أشهر.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شرطة الاحتلال سلمت حارسي المسجد الأقصى فادي عليان، وعبد الكريم قاعود، قرارا بإبعادهما عن المسجد لمدة ستة أشهر.



وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال سلمت أيضا الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" للمدة ذاتها، بعد أن كانت قد اعتقلتها قبل أيام، برفقة مجموعة فتيات من مصلى باب الرحمة.



وكانت شرطة الاحتلال، اعتقلت الحارس عليان قبل أسبوع، خلال عمله في قبة الصخرة المشرفة، بعد اعتراضه على تصرفات الطلبة اليهود "غير اللائقة" في المسجد الأقصى.