دولي

الإعلام الإسرائيلي: خلافات وتناقضات في التقييم حدثت بجلسة "كابينت"

الإعلام الإسرائيلي: خلافات وتناقضات في التقييم حدثت بجلسة "كابينت"
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12 الإسرائيلية) أن خلافات وتناقضات في التقييم حدثت في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) أمس.

وحضر الجلسة جميع قادة مؤسسة الجيش، رئيس الأركان أفيف كوخافي، رئيس (أمان) تامير هيمان، رئيس (شاباك)، نداف أرغمان، رئيس (موساد)، يوسي كوهين.

وقدم كوخافي سيناريو يتضمن عودة عمليات التفجيـر وتجدد المواجهة في غزة، واشتعال منطقة الضفة الغربية.

من ناحية أخرى قال رئيس (موساد): إنه يعتقد أن الضم لن يؤدي إلى العنف ولا إلى انتفاضة ثالثة ولا إلى مواجهة عسكرية مع غزة.

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