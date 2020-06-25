الإعلام الإسرائيلي: خلافات وتناقضات في التقييم حدثت بجلسة "كابينت"





من ناحية أخرى قال رئيس (موساد): إنه يعتقد أن الضم لن يؤدي إلى العنف ولا إلى انتفاضة ثالثة ولا إلى مواجهة عسكرية مع غزة.





وقدم كوخافي سيناريو يتضمن عودة عمليات التفجيـر وتجدد المواجهة في غزة، واشتعال منطقة الضفة الغربية.