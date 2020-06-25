دولي

"الصحة العالمية" تعلن موعد توقعها للحصول على لقاح ناجح ضد (كورونا)

"الصحة العالمية" تعلن موعد توقعها للحصول على لقاح ناجح ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، موعد توقعها للحصول على لقاح ناجح ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت المنظمة إنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس (كورونا) المستجد خلال عام أو ربما عشرة أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم.

من جهة أخرى توقعت "الصحة العالمية"، بوصول عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الأسبوع المقبل إلى 500 ألف.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي: إن جائحة فيروس (كورونا) تنحسر في أوروبا لكنها تزداد سوءاً على مستوى العالم، كما نقلت (رويترز).

وأضاف تيدروس: أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس "وضعا جديدا" يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: إسرائيل والإمارات ستعلنان انطلاق تعاون بينهما في مجال مكافحة (كورونا)

نتنياهو: إسرائيل والإمارات ستعلنان انطلاق تعاون بينهما في مجال مكافحة (كورونا)

أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا

أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا

شهادة مُرعبة.. جورج فلويد مات مقتولاً عمداً

شهادة مُرعبة.. جورج فلويد مات مقتولاً عمداً

إيران تتخطى عتبة الـ 10 آلاف وفاة جراء (كورونا)

إيران تتخطى عتبة الـ 10 آلاف وفاة جراء (كورونا)

اليابان: هناك &#34;شبهات&#34; حول صحة زعيم كوريا الشمالية

اليابان: هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية

زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا

زلزالان يضربان اليابان ونيوزيلندا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص (كورونا)

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص (كورونا)

إسرائيل: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين في رام الله

الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين في رام الله

الشرطة: وفاة مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير وسط القطاع

الشرطة: وفاة مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير وسط القطاع

نواب من &#34;المشتركة&#34; يلتقون السفير الأردني في اسرائيل لبحث قضية الضم

نواب من "المشتركة" يلتقون السفير الأردني في اسرائيل لبحث قضية الضم

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

منوعات

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ&#34;هوت شورت&#34; على البحر

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ"هوت شورت" على البحر

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

عربي

الرئيس اللبناني يحذر من &#34;أجواء الحرب الأهلية&#34; في بلاده

الرئيس اللبناني يحذر من "أجواء الحرب الأهلية" في بلاده

400 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في الخليج

400 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في الخليج

الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

الوفاق الليبية ترد على السيسي: لا خطوط حمراء أمام تقدمنا نحو سرت

الوفاق الليبية ترد على السيسي: لا خطوط حمراء أمام تقدمنا نحو سرت