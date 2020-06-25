"الصحة العالمية" تعلن موعد توقعها للحصول على لقاح ناجح ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، موعد توقعها للحصول على لقاح ناجح ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت المنظمة إنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس (كورونا) المستجد خلال عام أو ربما عشرة أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم.



من جهة أخرى توقعت "الصحة العالمية"، بوصول عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الأسبوع المقبل إلى 500 ألف.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي: إن جائحة فيروس (كورونا) تنحسر في أوروبا لكنها تزداد سوءاً على مستوى العالم، كما نقلت (رويترز).



وأضاف تيدروس: أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس "وضعا جديدا" يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.