شؤون فلسطينية

بنسودا: طلبت من الدائرة التمهيدية بـ "الجنائية" إصدار قرار عاجل بشأن فلسطين لحماية المدنيين

بنسودا: طلبت من الدائرة التمهيدية بـ "الجنائية" إصدار قرار عاجل بشأن فلسطين لحماية المدنيين
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الخميس: إنها طلبت من الدائرة التمهيدية بالجنائية الدولية إصدار قرار عاجل بشأن فلسطين لحماية المدنيين.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية، عن بنسودا قولها، إن "انتظارنا قرار الدائرة التمهيدية بشأن ملف فلسطين لا يعني عدم استمرارنا في جمع المعلومات".

في السياق، تترقب الحكومة الإسرائيلية قرار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حول صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في فلسطين، تمهيداً لفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي إحاطة صحافية قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قال مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية: إن المؤشرات التي وصلت إلينا تفيد بأن قرار المحكمة خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيحات بأن يصدر قرار قضاة المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الأثناء، تُعقد اجتماعات مكثفة تجمع طاقمًا من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية المعنية، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ووزارة القضاء، ووزارة الخارجية، وقسم القانون الدولي التابع للنيابة العسكرية الإسرائيلية، لوضع مخطط للرد على قرار المحكمة في هذا الشأن.

وكانت المحكمة قد أمهلت إسرائيل حتى الأمس لعرض موقفها على المحكمة في هذا الشأن، غير أن إسرائيل تمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، رغم أنها طلبت النظر في صلاحيات المحكمة، وذلك لأن مشاركتها ستعتبر اعترافا بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.

ودفعت إسرائيل التشيك إلى تقديم طلب لاعتبارها "صديقة للمحكمة"، بهدف المشاركة في المداولات من أجل دعم الموقف الإسرائيلي، كما قدمت ألمانيا طلبا مماثلا للمحكمة، في خطوة اعتبرت داعمة للموقف الإسرائيلي.

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