شؤون فلسطينية

الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين في رام الله

الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين في رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سحبت الشرطة اليوم 23 رخصة قيادة لسائقي المركبات العمومي، فيما أغلقت مقهيين لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه استناداً لسلسلة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، وخلال إجراءات شرطة المرور لمتابعة التزام سائقي المركبات بإجراءات السلامة سحبت 23 رخصة قيادة لسائقي المركبات العمومي.

وكما أغلقت مقهيين لعدم التزامهما بالإجراءات الوقائية بناءً على قرار لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة خلال جولة على المقاهي والمطاعم لمتابعة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية. 

وقالت: إن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص الشرطة على سلامة المواطنين والتزاماً منها بالحفاظ على إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة.

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