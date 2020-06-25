نتنياهو: إسرائيل والإمارات ستعلنان انطلاق تعاون بينهما في مجال مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن وزيري الصحة الإسرائيلي والإماراتي، سيعلنان عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس (كورونا).
وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر): أن هذا التعاون سيرتكز على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها.
وتابع نتنياهو: يأتي هذا الإعلان نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا.
وتابع نتنياهو: يأتي هذا الإعلان نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا.
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلية: "كلما كنا أقوى وأعظم، كلما نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا".
التعليقات