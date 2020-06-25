نتنياهو: إسرائيل والإمارات ستعلنان انطلاق تعاون بينهما في مجال مكافحة (كورونا)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن وزيري الصحة الإسرائيلي والإماراتي، سيعلنان عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس (كورونا).





وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر): أن هذا التعاون سيرتكز على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها.



وتابع نتنياهو: يأتي هذا الإعلان نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا.





وختم رئيس الوزراء الإسرائيلية: "كلما كنا أقوى وأعظم، كلما نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا".





رام الله - دنيا الوطن