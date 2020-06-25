الصحة بغزة: لن نُشدد إجراءاتنا ضد (كورونا) بالقطاع والأمر سيختلف باكتشاف أي حالة

خاص دنيا الوطن

قال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، بغزة، رامي العبادلة: إنه لن يتم تشديد الإجراءات في قطاع غزة، كما يحدث بالضفة الغربية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بفيروس (كورونا) من داخل القطاع.



وأضاف العبادلة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لن يكون الحال في قطاع غزة، كما الضفة الغربية، فالأمر يختلف كلياً، خاصة وأن قطاع غزة، لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) بداخله".



وتابع العبادلة: "قمنا باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الضغوطات مع الالتزام بالإجراءات، وسنعمل على متابعة وإغلاق الأماكن التي لا تلتزم، كما أنه وفي الضفة الغربية فالمناطق التي لم تسجل حالات لم تشدد بها الإجراءات، وهذه الإجراءات تتخذ حسب تقييم الوضع الداخلي".



وأكمل العبادلة: "الأمور في قطاع غزة، بها نوع من المرونة، ولكن التشديد على مناطق الحجر، ولا يسمح بالتجاوزات أو الاستثناءات في تلك المناطق".





واستكمل: "في حال ظهرت حالة بغزة، سيكون الأمر مختلفاً تماماً عما نراه في الوقت الراهن، وسيكون هناك فارق كبير".



وأضاف العبادلة: "قمنا بالإعلان عن إجراءات تخفيفة، وأعدنا عمل بعض القطاعات، وفق بعض الإجراءات، ونشهد أن البعض غير ملتزم بها، لكن سيكون هناك تشديد على الالتزام بهذه الإجراءات".



وأكمل: "لن يكون هناك أي تشديد في الوقت الراهن على أي من القطاعات في قطاع غزة، ومستعدون لكل السناريوهات من الناحية البشرية، ولكن من الناحية التشغيلية هناك عجز كبير".



