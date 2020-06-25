وزير الجيش الإسرائيلي يعلق على تهديد "القسام" بشأن مخطط الضم

وزير الجيش بيني غانتس في اجتماع مع كوخافي

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رام الله - دنيا الوطن

ردّ رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس اليوم الخميس، على تصريحات للناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن غانتس قوله: "أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان".



وأضاف: أن الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة، وستكون تكلفة أي محاولة لإيذاء الإسرائيليين مؤلمة وقوية، لن نسمح بأي تهديد.



من جهته، قال وزير الاستخبارات في إسرائيل، إيلي كوهين اليوم الخميس: إن تل أبيب لن تتراجع عن فرض السيادة الإسرائيلية.



ونقلت (إذاعة الجيش) عن كوهين قوله: لن نخاف ولن نتراجع، سنفرض السيادة الإسرائيلية على "أرض آبائنا وأجدادنا" رغماً عن أنف حماس"، وفق تعبيره.



وأضاف: حماس تعرف جيداً أن الذي سيدفع الثمن مقابل مغامراتها هم الفلسطينيون في غزة الذين يعيشون في فقر مدقع.



وكان المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا".



وأضاف في بيان مقتضب اليوم الخميس: "سنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله".