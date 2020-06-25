نواب من "المشتركة" يلتقون السفير الأردني في اسرائيل لبحث قضية الضم



واستعرض النواب مع السفير التطورات السياسية الإقليمية، وأبرزها (صفقة القرن) والخطة الإسرائيلية الرامية لضم مناطق من الضفة الى سيادتها، والموقف الأردني الرافض للصفقة والتي عبر عنها في أكثر من مناسبة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما شدد النواب على أهمية الوصاية الأردنية على الأوقاف وعلى المسجد الأقصى المبارك، وأهمية تعزيزها، خاصة في ظل التوتر الحاصل في المنطقة بين الفلسطينيين واسرائيل.



كما ركز النواب في حديثهم مع السفير ونائبه على قضايا التعليم والتحديات التي يواجهها طلاب الداخل الذين يدرسون في الأردن بعد انتشار وباء (كورونا)، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية للحدّ من انتشار الوباء.





واستعرض السفير أمام النواب الترتيبات الخاصة بالطلاب الذين يحتاجون للعودة إلى المملكة من أجل إتمام ساعات التطبيق، وخاصة الطلاب الذين هم في مراحل التعليم الأخيرة.





رام الله - دنيا الوطنالتقى أعضاء من (القائمة المشتركة) في إسرائيل اليوم الخميس، بسفير المملكة الأردنية في تل أبيب، د. غسان المجالي، ونائبه محمد حميد في مكتبه بتل أبيب.والنواب من القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية: د. منصور عباس، وليد طه، سعيد الخرومي وإيمان ياسين خطيب،.