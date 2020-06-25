مسؤول أمريكي: البيت الأبيض لم يتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم

نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الخميس: إن البيت الأبيض لم يتوصل لقرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال أمس الأربعاء: إن الأمر يعود لإسرائيل لاتخاذ قراراتها بشأن ما إذا كانت ستضم أجزاء من الضفة.



من المقرر أن يدلي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قريباً ببيان هام عن خطة الضم، وفق ما أعلنته مستشار الرئيس كليان كونوي مضيفة أن ترامب يرغب في أن يكون وكيلاً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).









رام الله - دنيا الوطن