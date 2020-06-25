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الرئيس اللبناني يحذر من "أجواء الحرب الأهلية" في بلاده

الرئيس اللبناني يحذر من "أجواء الحرب الأهلية" في بلاده
الرئيس اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، من "أجواء الحرب الأهلية" في البلاد.

كما حذر في كلمة له خلال اجتماع قاطعته المعارضة، من محاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية.

وقال: "قد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وعلى صعيد الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، قال رئيس الوزراء حسان دياب،  إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين.

وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم.

وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي و"وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحا لها".

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