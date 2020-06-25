غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

وأشار الى ان برنامج التحلية المركزية والاعمال المصاحبة له من اهم تدخلات البرنامج المتدحرج والذي يهدف الى تزويد المحافظات الجنوبية بـ 55 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة من خلال انشاء محطة التحلية المركزية والخط الناقل وإعادة تاهيل شبكات المياه، مطلعا السيدة مورينو على ما تم العمل عليه في برنامج التحلية وتجهيز عطاءات بعض المكونات واتفاقيات الخدمات الاستشارية.

كما أشار رئيس سلطة المياه الى مجموعة من المشاريع التي تمكنت سلطة المياه من انجازها بالتعاون مع الشركاء والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع كبيرة وهامة ساهمت في تحسين خدمة التزود بالمياه في العديد من المناطق، الى جانب العمل على تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال تنفيذ مشاريع محطات المعالجة التي تم انجاز عدد كبير منها مما ساهم في ان نشهد نقلة نوعية لمسها المواطن وانعكست على حياته.





من جهتها أكدت الوزيرة مورينو على ان دعم الحكومة الاسبانية لمشروع محطة التحلية المركزية يأتي كخطوة اولى سيتم على اثرها العمل على رفع التمويل المخصص مستقبلا لا سيما في ظل الازمة الحالية التي يعيشها العالم نتيجة جائحة (كورونا).



مؤكدة بدورها التزام الحكومة الاسبانية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه، والتي كان اخرها برنامج مسار للتعاون الاقليمي لتطوير ادارة المياه في دول الاقليم و من ضمنها فلسطين، كما اكدت على استعدادها للتعاون في دعم الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة للاحتياجات العاجلة والضرورية ضمن الاليات

التي سيتم العمل عليها عند وضع التدخلات للأعوام القادمة.





وفي ختام اللقاء ثمن المهندس غنيم دعم الحكومة الاسبانية في ظل الاوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين وفي ظل جائحة (كورونا) والذي يأتي ردا على خطة الضم التي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذها.



وأعلن دعم الحكومة الاسبانية للمشروع بمبلغ مليون يورو والذي يأتي نتاج للجهود واللقاءات السابقة التي عقدت في اسبانيا العام الماضي والتي ركزت على اهمية تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة لتلافي الكارثة في قطاع غزة.