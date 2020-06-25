غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه، اليوم وعبر النظام المرئي المباشر انجليس مورينو وزيرة التعاون الدولي الاسباني لمناقشة اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الاسبانية ضمن خطة دعم المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه الفلسطيني وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
حيث تطرق غنيم في بداية اللقاء الى خطة سلطة المياه التطويرية في ظل حالة الطوارىء التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية نتيجة انتشار فايروس (كورونا) والتي تحتمت تدخلات عاجلة بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المياه وضمان سرعة التدخل في حال حدوث اي طارىء في هذا المرفق الهام، مشيرًا الى ان سلطة المياه تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع في انحاء مختلفة من الوطن.
واضاف: "لا زلنا نسعى على الرغم من كافة الظروف الى المضي قدما في خطتنا الهادفة الى انجاز المشاريع الهامة والضرورية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومنها مشروع محطة التحلية المركزية وسعي سلطة المياه لاستكمال التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بمراحله المختلفة".
التقى المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه، اليوم وعبر النظام المرئي المباشر انجليس مورينو وزيرة التعاون الدولي الاسباني لمناقشة اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الاسبانية ضمن خطة دعم المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه الفلسطيني وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
حيث تطرق غنيم في بداية اللقاء الى خطة سلطة المياه التطويرية في ظل حالة الطوارىء التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية نتيجة انتشار فايروس (كورونا) والتي تحتمت تدخلات عاجلة بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المياه وضمان سرعة التدخل في حال حدوث اي طارىء في هذا المرفق الهام، مشيرًا الى ان سلطة المياه تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع في انحاء مختلفة من الوطن.
واضاف: "لا زلنا نسعى على الرغم من كافة الظروف الى المضي قدما في خطتنا الهادفة الى انجاز المشاريع الهامة والضرورية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومنها مشروع محطة التحلية المركزية وسعي سلطة المياه لاستكمال التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بمراحله المختلفة".
وأشار الى ان برنامج التحلية المركزية والاعمال المصاحبة له من اهم تدخلات البرنامج المتدحرج والذي يهدف الى تزويد المحافظات الجنوبية بـ 55 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة من خلال انشاء محطة التحلية المركزية والخط الناقل وإعادة تاهيل شبكات المياه، مطلعا السيدة مورينو على ما تم العمل عليه في برنامج التحلية وتجهيز عطاءات بعض المكونات واتفاقيات الخدمات الاستشارية.
وأعلن دعم الحكومة الاسبانية للمشروع بمبلغ مليون يورو والذي يأتي نتاج للجهود واللقاءات السابقة التي عقدت في اسبانيا العام الماضي والتي ركزت على اهمية تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة لتلافي الكارثة في قطاع غزة.
كما أشار رئيس سلطة المياه الى مجموعة من المشاريع التي تمكنت سلطة المياه من انجازها بالتعاون مع الشركاء والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع كبيرة وهامة ساهمت في تحسين خدمة التزود بالمياه في العديد من المناطق، الى جانب العمل على تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال تنفيذ مشاريع محطات المعالجة التي تم انجاز عدد كبير منها مما ساهم في ان نشهد نقلة نوعية لمسها المواطن وانعكست على حياته.
من جهتها أكدت الوزيرة مورينو على ان دعم الحكومة الاسبانية لمشروع محطة التحلية المركزية يأتي كخطوة اولى سيتم على اثرها العمل على رفع التمويل المخصص مستقبلا لا سيما في ظل الازمة الحالية التي يعيشها العالم نتيجة جائحة (كورونا).
مؤكدة بدورها التزام الحكومة الاسبانية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه، والتي كان اخرها برنامج مسار للتعاون الاقليمي لتطوير ادارة المياه في دول الاقليم و من ضمنها فلسطين، كما اكدت على استعدادها للتعاون في دعم الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة للاحتياجات العاجلة والضرورية ضمن الاليات
التي سيتم العمل عليها عند وضع التدخلات للأعوام القادمة.
مؤكدة بدورها التزام الحكومة الاسبانية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه، والتي كان اخرها برنامج مسار للتعاون الاقليمي لتطوير ادارة المياه في دول الاقليم و من ضمنها فلسطين، كما اكدت على استعدادها للتعاون في دعم الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة للاحتياجات العاجلة والضرورية ضمن الاليات
التي سيتم العمل عليها عند وضع التدخلات للأعوام القادمة.
وفي ختام اللقاء ثمن المهندس غنيم دعم الحكومة الاسبانية في ظل الاوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين وفي ظل جائحة (كورونا) والذي يأتي ردا على خطة الضم التي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذها.
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