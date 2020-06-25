شؤون فلسطينية

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه، اليوم وعبر النظام المرئي المباشر انجليس مورينو وزيرة التعاون الدولي الاسباني لمناقشة اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الاسبانية ضمن خطة دعم المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه الفلسطيني وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

حيث تطرق غنيم في بداية اللقاء الى خطة سلطة المياه التطويرية في ظل حالة الطوارىء التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية نتيجة انتشار فايروس (كورونا) والتي تحتمت تدخلات عاجلة بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المياه وضمان سرعة التدخل في حال حدوث اي طارىء في هذا المرفق الهام، مشيرًا الى ان سلطة المياه تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع في انحاء مختلفة من الوطن.

واضاف: "لا زلنا نسعى على الرغم من كافة الظروف الى المضي قدما في خطتنا الهادفة الى انجاز المشاريع الهامة والضرورية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومنها مشروع محطة التحلية المركزية وسعي سلطة المياه لاستكمال التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بمراحله المختلفة".

وأشار الى ان برنامج التحلية المركزية والاعمال المصاحبة له من اهم تدخلات البرنامج المتدحرج والذي يهدف الى تزويد المحافظات الجنوبية بـ 55 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة من خلال انشاء محطة التحلية المركزية والخط الناقل وإعادة تاهيل شبكات المياه، مطلعا السيدة مورينو على ما تم العمل عليه في برنامج التحلية وتجهيز عطاءات بعض المكونات واتفاقيات الخدمات الاستشارية.

وأعلن دعم الحكومة الاسبانية للمشروع بمبلغ مليون يورو والذي يأتي نتاج للجهود واللقاءات السابقة التي عقدت في اسبانيا العام الماضي والتي ركزت على اهمية تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة لتلافي الكارثة في قطاع غزة.

كما أشار رئيس سلطة المياه الى مجموعة من المشاريع التي تمكنت سلطة المياه من انجازها بالتعاون مع الشركاء والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع كبيرة وهامة ساهمت في تحسين خدمة التزود بالمياه في العديد من المناطق، الى جانب العمل على تطوير قطاع الصرف الصحي من خلال تنفيذ مشاريع محطات المعالجة التي تم انجاز عدد كبير منها مما ساهم في ان نشهد نقلة نوعية لمسها المواطن وانعكست على حياته.

من جهتها أكدت الوزيرة مورينو على ان دعم الحكومة الاسبانية لمشروع محطة التحلية المركزية يأتي كخطوة اولى سيتم على اثرها العمل على رفع التمويل المخصص مستقبلا لا سيما في ظل الازمة الحالية التي يعيشها العالم نتيجة جائحة (كورونا).

مؤكدة بدورها التزام الحكومة الاسبانية بدعم وتمويل مشاريع قطاع المياه، والتي كان اخرها برنامج مسار للتعاون الاقليمي لتطوير ادارة المياه في دول الاقليم و من ضمنها فلسطين، كما اكدت على استعدادها للتعاون في دعم الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه المتضمنة للاحتياجات العاجلة والضرورية ضمن الاليات
التي سيتم العمل عليها عند وضع التدخلات للأعوام القادمة.

وفي ختام اللقاء ثمن المهندس غنيم دعم الحكومة الاسبانية في ظل الاوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين وفي ظل جائحة (كورونا)  والذي يأتي ردا على خطة الضم التي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذها.

أخبار ذات صلة

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنفرض السيادة على &#34;أرض آبائنا وأجدادنا&#34; رغماً عن أنف حماس

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنفرض السيادة على "أرض آبائنا وأجدادنا" رغماً عن أنف حماس

اشتية: غزة معزولة بالحصار والقدس بالجدار والأغوار ستعزل بالضم

اشتية: غزة معزولة بالحصار والقدس بالجدار والأغوار ستعزل بالضم

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

(حريات): يجب على الحكومة الالتزام بالتطبيق الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب

(حريات): يجب على الحكومة الالتزام بالتطبيق الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب

&#34;الإفتاء&#34; تصدر فتوى حول حكم من نوى الحج ولم يستطع السفر لأدائه بسبب (كورونا)

"الإفتاء" تصدر فتوى حول حكم من نوى الحج ولم يستطع السفر لأدائه بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

غنيم: الحكومة الاسبانية ترصد مليون يورو لمحطة التحلية

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

مجدلاني: نبذل الجهود مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

(حريات): يجب على الحكومة الالتزام بالتطبيق الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب

(حريات): يجب على الحكومة الالتزام بالتطبيق الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب

عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات

عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات

&#34;التعليم العالي&#34; تصدر دليلا إرشادياً لتعريف طلبة الثانوية بالتخصصات المطروحة بالجامعات

"التعليم العالي" تصدر دليلا إرشادياً لتعريف طلبة الثانوية بالتخصصات المطروحة بالجامعات

الوقائي يُسلّم صحة بيت لحم كرفاناً لاستخدامه بمركز أخذ المسوحات للمواطنين

الوقائي يُسلّم صحة بيت لحم كرفاناً لاستخدامه بمركز أخذ المسوحات للمواطنين

منوعات

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

عفاف شعيب تكشف أسرارًا جديدة عن أحمد زكي وقصة خطيبته الأولى

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ&#34;هوت شورت&#34; على البحر

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ"هوت شورت" على البحر

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

عربي

الرئيس اللبناني يحذر من &#34;أجواء الحرب الأهلية&#34; في بلاده

الرئيس اللبناني يحذر من "أجواء الحرب الأهلية" في بلاده

الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

الوفاق الليبية ترد على السيسي: لا خطوط حمراء أمام تقدمنا نحو سرت

الوفاق الليبية ترد على السيسي: لا خطوط حمراء أمام تقدمنا نحو سرت

صور صادمة في لبنان.. &#34;ثلاجات&#34; المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية

صور صادمة في لبنان.. "ثلاجات" المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية