وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنفرض السيادة على "أرض آبائنا وأجدادنا" رغماً عن أنف حماس





وأضاف في بيان مقتضب اليوم الخميس: "سنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاستخبارات في إسرائيل، إيلي كوهين اليوم الخميس: إن تل أبيب لن تتراجع عن فرض السيادة الإسرائيلية.ونقلت (إذاعة الجيش) عن كوهين قوله: لن نخاف ولن نتراجع، سنفرض السيادة الإسرائيلية على "أرض آبائنا وأجدادنا" رغماً عن أنف حماس"، وفق تعبيره.وأضاف: حماس تعرف جيداً أن الذي سيدفع الثمن مقابل مغامراتها هم الفلسطينيون في غزة الذين يعيشون في فقر مدقع.وكان المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا".