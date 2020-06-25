أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا

سجلت روسيا اليوم الخميس، 7113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد، منذ أن تفشي الفيروس في نيسان/إبريل الماضي، إلى 613994.

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كما أعلنت روسيا وفاة 92 شخصاً، مما يرفع العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 8605 .











رام الله - دنيا الوطن