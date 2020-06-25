400 ألف إصابة بفيروس (كورونا) في الخليج

وحتى مساء يوم الأربعاء وفق إحصائية لوكالة أنباء (رويترز)، فقد بلغ عدد الإصابات في المنطقة، 403163 حالة، وعدد الوفيات 2346 حالة.



ويعد هذا الرقم، ضعف ما تم تسجيله قبل نحو شهر، حيث كان عدد الإصابات، تجاوز 200 ألف في 27 أيار/مايو .



وأعلنت الإمارات مساء يوم الأربعاء رفع حظر التجول الليلي الساري منذ منتصف آذار/مارس مع انخفاض الإصابات عن الذروة التي بلغتها في أواخر أيار/مايو عند 900 حالة تقريبا، إلى ما بين 300 و400 في المتوسط في الأسابيع الأخيرة.



وكانت السعودية قررت يوم الأحد رفع حظر التجول الساري منذ ثلاثة أشهر، أكبر عدد من الإصابات في المنطقة إذ تجاوزت حالات العدوى فيها 167200 وتجاوزت الوفيات 1380 حالة.



أما قطر فهي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى المنطقة، فقالت إنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية من الدول التي تمثل مخاطر محدودة اعتبارا من أول تموز/يوليو وتعيد فتح المراكز التجارية والأسواق بنسبة محدودة.



رام الله - دنيا الوطنتجاوز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي 400 ألف إصابة.