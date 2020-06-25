الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

بدأت الكويت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.



وقرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.



كما قرر في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تخفيف مواعيد الحظر إلى تسع ساعات من الثلاثاء المقبل.



رام الله - دنيا الوطن