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الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل

الكويت تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر الثلاثاء المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الكويت اليوم الخميس، المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحظر، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.

كما قرر في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تخفيف مواعيد الحظر إلى تسع ساعات من الثلاثاء المقبل.

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