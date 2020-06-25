شؤون فلسطينية

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

وزيرالاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
بحث خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ورئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين، جون كلارك، اليوم الخميس، خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني جراء الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة الصحية الراهنة عبر تصميم حزمة من الحوافز والتدخلات الاقتصادية للنهوض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من هذه الجائحة.

وأكدا خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث ورئيس ديوان الوزير سها عوض الله الى ضرورة ايفاء الدول بالتزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم كل مجالات الدعم اللازمة خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بمختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الرباعية بعد استعرض الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية، الى الجهود الكبيرة التي تبذلها مع مختلف الاطراف الدولية لوقف الاعلان الاسرائيلي بشأن ضم اراضي من الضفة الغربية والأغوار والتي تعد مخالفة للقانون الدولي ولها انعكاسات خطيرة على المنطقة.

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