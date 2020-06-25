"التعليم العالي" تصدر دليلا إرشادياً لتعريف طلبة الثانوية بالتخصصات المطروحة بالجامعات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، "دليل الطالب للتعليم العالي" لطلبة الثانوية العامة، بهدف تعريف الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والتخصصات المطروحة للعام الدراسي الجديد.



ويحتوي الدليل على نصائح إرشادية للطلبة حول الالتحاق بالجامعات والكليات واختيار التخصصات المناسبة، إضافةً لأسس القبول في الجامعات المحلية والخارجية ونظامي تصديق ومعادلة الشهادات غير الفلسطينية.



ويشمل الدليل البرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعات والكليات الفلسطينية، وقائمة بأسماء مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة والتي تتولى مهمة إحضار القبولات للطلبة للدراسة في الخارج.



وبإمكان الطلبة والمهتمين الاطلاع على الدليل إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الالكتروني. .