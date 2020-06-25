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شؤون فلسطينية

إسرائيل تعمم تنويها "مهماً" بشأن دخول العمال الفلسطينيين

إسرائيل تعمم تنويها "مهماً" بشأن دخول العمال الفلسطينيين
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
عممت إسرائيل اليوم الخميس، تنويهاً "مهماً" بشأن دخول العمال الفلسطينيين، بسبب انتشار فيروس (كورونا) في الضفة الغربية.

وقالت إدارة الشؤون المدنية الإسرائيلية في التنويه: إنه في أعقاب استمرار تفشي جائحة (كورونا) في الضفة الغربية، تقرر إفساح المجال يوم الأحد المقبل، أمام دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع - عن طريق معابرالضفة.

وأضافت: خلال هذه  الفترة، سيُطلب من العمال الفلسطينيين المكوث في إسرائيل حتى يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه لن يُسمح خلال هذه الفترة لأي عامل فلسطيني يعود إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالعودة للعمل في إسرائيل.

وتابعت: يستثنى من هذا القرار العمال الفلسطينيون الذين يملكون تراخيص عمل في مجال الصحة والتمريض وكذلك في المنطقة الصناعية (عطروت)، حيث سيُسمح لهم مواصلة الدخول يوميًا.

وشددت على أن أصحاب العمل سيتحملون مسؤولية ضمان حقوق العمال الفلسطينيين وترتبيبات مبيتهم وفق ظروف مناسبة وبموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وتهدف هذه الخطوة الى تقليص حركة التنقل بين المناطق وكبح المرض وانتشاره.

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