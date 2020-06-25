محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مخيم عايدة





يشار إلى أن فلسطين سجلت مساء اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، وفق آخر إحصائية لوزيرة الصحة، مي الكيلة.







رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، إغلاق مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).وأشار المحافظ حميد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أنه تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المخيم ومنع الدخول أو الخروج منه وإليه.