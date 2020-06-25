أبو بكر: على الصليب الأحمر أن يأخذ مسؤولياته للتخفيف من معاناة الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بمسؤولياته بشكل متكامل، للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون، ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.



جاء ذلك، خلال إجتماعه عبر (سكايب) اليوم الخميس من مقر الهيئة في رام الله، بالنائب الجديد لرئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في الأراضي المحتلة، روبرتو بترونيو، المتواجد حالياً في القدس، وبحضور رئيس وحدة العلاقات الدولية في الهيئة رائد أبو الحمص، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام فؤاد الهودلي، ومديرة مكتب الصليب في رام الله وأريحا، سها مصلح، والرئيس السابق للبعثة أوليفير كاستو، ومسؤول ملف الزيارات سابقاً كلوديا ملتي.



وأوضح أبو بكر أننا نعيش حالة من القلق والتوتر على حياة أسرانا، ومعتقلينا بشكل عام، حيث هناك تفرد غير مسبوق بهم من قبل إدارة السجون، التي تتلقى الدعم الكامل من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وما يضاعف هذا القلق والتوتر جائحة (كورونا) العالمية، والتي أستخدمت للانتقام من الأسرى، وتركهم فريسة لهذا الوباء، وذلك بعدم التعامل بجدية مع متطلبات وإحتياجات الأسرى والمعتقلين الوقائية لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.



وحول استئناف زيارة عائلات الأسرى والمعتقلين لأبنائهم، نقل السيد روبرتو بترونيو موافقة إسرائيل على ذلك، مع الأخذ بشروط السلامة والوقاية عند التوجه للسجون والمعتقلات، حيث سيعود برنامج الزيارات يوم 6 تموز/ يوليو المقبل لأسرى القدس، ويلية زيارات باقي الأسرى.



وأكد أبو بكر، أن الهيئة ستباشر اتصالاتها مع وزارة الصحة الفلسطينية، لترتيب وتوفير متطلبات السلامة لعائلات الأسرى والمعتقلين، حتى نضمن السلامة لهم، ويكون نقلهم ضمن خطة محكمة تمنع الفيروس من التسلل لهم، خصوصاً وأن الزيارات تستغرق وقتاً طويلاً، مطالباً الصليب الأحمر بضرورة الإشراف المباشر على عملية تعقيم الحافلات الإسرائيلية التي تنقل الأهالي، وكذلك قاعات الانتظار والزيارات في السجون، وأن تكون طواقم الصليب الأحمر حاضرة باستمرار.



وأضاف أبو بكر: "هناك جملة من المطالب للأسرى والمعتقلين تتعلق بالأمور الحياتية، نأمل أن تُعالج سريعاً، تحديداً ما يتعلق بالكانتينا والملابس الصيفية وسجائر الدخان، متمنياً أن يستمر التواصل بشكل مكثف بين الهيئة والصليب، بما يصب في مصلحة أسرانا ومعتقلينا وعائلاتهم".