اليابان: هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، اليوم الخميس: إن هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.



وتضاربت الأنباء في شهر نيسان/ أبريل الماضي، حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، وتحدثت وسائل إعلامية عن أنه خضع لعملية جراحية في القلب، فيما نفت مصادر أخرى، أن تكون حالة كيم الصحية حرجة، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، ولم تعلق بيونغ يانغ أبداً على أي من هذه الأنباء.



وامتنعت طوكيو عن التعليق في وقت سابق حول صحة كيم، لكنها أعلنت على لسان أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، أنها تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية، كما أنها ناقشت مع الإدارة الأمريكية التقارير عن مشاكل صحية محتملة، يعاني منها زعيم كوريا الشمالية.