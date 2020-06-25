ألمانيا تدعم (أونروا) بـ 20 مليون يورو

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رام الله - دنيا الوطن

قامت الحكومة الألمانية، بصرف تبرع قيمته 20 مليون دولار، للنداء العاجل بشأن فيروس (كورونا)، والذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).



ووفق (أونروا) فسيعمل هذا التبرع من ألمانيا على مساعدة الوكالة على ضمان أن لاجئي فلسطين، قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور في ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع تركيز خاص على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.



وتم الإعلان عن صرف التبرع خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات، الذي عقد بعنوان "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات- حشد العمل الجماعي" يوم 23 حزيران/ يونيو، والذي يعد لحظة مفصلية لـ (أونروا) ولشركائها من أجل حشد الدعم؛ لتلبية متطلبات الوكالة من الموارد لعام 2020 وما بعده.