ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين هنية وملادينوف؟

إسماعيل هنية ونيكولاي ملادينوف

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف.



ووفق موقع حركة (حماس)، فقد استعرض هنية، خلال الاتصال المطول، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات، تهدف إلى تصفيتها، والنيل من حقوق الفلسطينيين المشروعة، خاصة خطة الضم و(صفقة القرن).



وركّز هنية خلال حديثه على قضية القدس، والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال من تهويد، ومحاولات تفريغ المنطقة من سكانها، إلى جانب الانتهاكات والمضايقات، التي يتعرض لها المرابطون هناك.



وشدد هنية، على موقف الحركة الثابت والرافض للخطة، مثمنًا تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد خلاله على رفض الأمم المتحدة لخطة الضم، واعتبارها متناقضة مع قراراتها.



وتطرق إلى معاناة سكان القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي والخناق المفروض عليهم منذ سنوات، بالإضافة إلى المساعي الفلسطينية؛ لتحقيق الوحدة الفلسطينية في ظل الوضع الحساس الذي تمر به القضية، والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.



كما واستمع هنية إلى الجهود التي يبذلها ملادينوف، كممثل للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالمواضيع السياسية، وحصار غزة، بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي، ومحاولات تحقيق الوحدة الفصائلية.