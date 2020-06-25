صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء 40 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) (باللغتين العربية والإنجليزية).