شؤون فلسطينية

طالع رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار

طالع رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ظهر اليوم الخميس، رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، أعلنت عن صرف المنحة القطرية من يوم السبت الموافق 27/6 وحتى يوم الخميس 2/7، لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، موضحة أن من سيحصل على المنحة القطرية، هو كل من استلم أقل من 11 مرة، و من استلم 11 مرة وعنده أسرة من ثلاثة  أفراد فأكثر، ولا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن عملية الصرف، ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين، والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

رابط الفحص

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