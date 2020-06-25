توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت بلدية سلفيت، وسلطة المياه، ووزارة المالية، مع بنك التنمية الألماني، اتفاقية لدعم قطاع الصرف الصحي في مدينة سلفيت، بقيمة 3 ملايين يورو.



جاء ذلك، اليوم الخميس، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، بحضور ورعاية رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وحضور الممثل الألماني لدى فلسطين، كريستيان كلاغز.



وقال رئيس الوزراء: "أشكر ألمانيا على كل مساعدة تقدمها لفلسطين، لا سيما في هذا الظرف الصعب، الذي تحاول فيه إسرائيل، هدم أركان الدولة الفلسطينية بالضم".



وتابع: "المجتمع الدولي وبرسالة واضحة يقول: إننا مع فلسطين، ومع تنفيذ مشاريع لها، لتعزيز بنيتها التحتية، من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس".



وأضاف اشتية: "همنا الأساسي، أن تكون أيدينا على نبض الناس ونساعد بما نستطيع، وهذا المشروع اليوم لمحافظة سلفيت، وهو بقيمة 3 ملايين يورو، لاستكمال مشروع بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما اتفقنا مع الحكومة الألمانية للبدء بدراسات للتحضير له، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن، وهذا المشروع يمر بحلقات، ونحن الآن في المراحل الأخيرة منه، بما يخدم سلفيت والمحافظة ككل، ونأمل أن تنجز المحطة، بأسرع وقت ممكن".



بدوره، شدد كلاغز، على الاستمرار بتقديم الدعم لفلسطين هذا العام، والأعوام المقبلة، سواء من الحكومة الألمانية، أو بنك التنمية الألماني.



ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، وزير المالية، شكري بشارة، ورئيس سلطة المياه، مازن غنيم، ورئيس بلدية سلفيت عبد الله زبيدي، وعن الجانب الألماني، مدير مكتب بنك التنمية الألماني جوناس بلوم.