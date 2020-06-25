عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال جولة الاقتحامات الصباحية، تحت حماية قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن 67 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته ضمن مسارات محدّدة من باب المغاربة، وحتى باب السلسلة، تحت حماية قوات الاحتلال.



واستمر الاقتحام منذ السابعة والنصف حتى الـ 11 من صباح اليوم، وكان بينهم 20 طالباً من طلاب المعاهد الدينية اليهودية، برفقة أحد الضباط.



وتتواصل الاقتحامات وسطة دعوات مكثّفة مما تسمّى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم؛ لحشد مناصريها من المستوطنين لاقتحامات جماعية للمسجد، وفي ظل إجراءات احتلالية مشددة على المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى.