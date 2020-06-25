والدة الأسير عاصم البرغوثي: حكمهم حبرٌ على ورق ونُراهن على المقاومة

الأسير عاصم البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقّبت أم عاصف البرغوثي، والدة الأسير عاصم البرغوثي، على قرار محكمة الاحتلال العسكرية، بالحكم على نجلها بالمؤبد أربع مرات، بقولها: "رهاننا على المقاومة، ونحن أصحاب قضية، ولسنا نادمين على بطولة عاصم".



وأكدت والدة البرغوثي، بأن نجلها سيخرج من السجن رغماً عن الاحتلال، قائلة: "ثقتنا بالله أولاً، ثم بمقاومتنا بأن تخرجهم من سجون الاحتلال، وحكمهم لا يتعدى كونه حبرًا على ورق وصوري ولا يهمنا ولا نحسب له أي حساب"، وفق ما نقل عنها موقع (حرية نيوز).



وأشارت إلى أن عائلات قتلى الاحتلال في عمليات عاصم حضروا للمحكمة، فحذره جنود الاحتلال من الحديث، فكان رده "لا يهمني شيء، وإن نطق أحدهم بكلمة؛ سأخرج من قفص المحكمة وأخمدهم بطريقتي".



وقالت أم عاصف البرغوثي: "من يسلك طريق الجهاد، ويعرف لذته لا يبالي بالصعاب، ونحن أصحاب قضية والحق لا يضيع، ومن تعلق بحبال الله لا يخيب، ولسنا نادمين على بطولة عاصم، وإن شاء الله لن يكمل عاصم عاماً في سجنه إلا ويكون حراً طليقاً".



يذكر، أن ما تسمى بمحكمة (عوفر) العسكرية، أصدرت أمس الأربعاء، قراراً صورياً، بسجن الأسير عاصم البرغوثي منفذ عمليتي (عوفرا، جفعات آساف) أربعة مؤبدات، وغرامة مالية قدرها 16 مليون شيكل.