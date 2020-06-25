شاهد..أبو عبيدة: صفقة تبادل لا يتصدرها القادة الكبار والأسرى لن تمُر









رام الله - دنيا الوطنأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة (حماس)، أن عملية الوهم المتبدد، شكلت منعطفًا معهمًا في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأيقونةً للحلم الفلسطيني، بتحرير الأسرى وفرض إرداة المقاومة.وقال أبو عبيدة في ذكرى عملية (الوهم المتبدد) والتي مكّنت المقاومة من اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط: إن الصفقةً لن تمر دون أن يتصدّرها القادة الكبار، والأسرى الذين، تحنّت أياديهم بدماء المحتلين، وسيدفع الاحتلال الثمن برضاه أو رغماً عن أنفه.وأضاف: "ليعلم قادة الاحتلال، بأن المحرمات التي كسرت في (صفقة وفاء الأحرار) سيتم كسرها، وأكثر في صفقة مقبلة، وإلا فإننا لم نتعب أنفسنا في تفاوض على أقل من هذا الثمن".وشدد على أن خيارات المقاومة عديدةٌ لفرض إرادتها في هذا الملف، حتى تكون الأثمانُ، التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع.وأوضح، أن "المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله"، وفق تعبيره.