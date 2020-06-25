وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: المنحة القطرية مال سياسي يُعزز الانفصال

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، ألا علاقة لوزارة التنمية الاجتماعية، بما يسمى "المنحة القطرية" مستنكراً زج وزارة التنمية الاجتماعية بالمنحة، والتي هي عبارة عن تمويل قطري لحركة (حماس).



وأكد ألا علم ولا علاقة للوزارة بهذه المنحة، التي يعلنون عنها لا من قريب ولا من بعيد، ولا بالمعايير، التي يتم من خلالها اختيار المستفيدين.



وأضاف الديك، أن ما تقوم به حركة (حماس) باستخدام اسم وزارة التنمية الاجتماعية، هو تضليل وكذب وخداع، وهو محاولة مكشوفة للتغطية على هذا المال السياسي، الذي يهدف إلى دعم (حماس) للانتقال من الانقسام إلى الانفصال، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته إلى الحصار المالي والسياسي؛ لتمرير خطة الضم و(صفقة القرن).