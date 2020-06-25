جمال نزال: البرلمان البلجيكي يُصوت اليوم على قرار للاعتراف بدولة فلسطين

ودعا المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزّال، الجاليات الفلسطينية؛ للمشاركة الواسعة في كافة الفعاليات والأنشطة، المقرر أن تنظم خلال الفترة المقبلة في كل من الدنمارك وإيطاليا وألمانيا، والمناهضة لقرار الضم الإسرائيلي.



وشدّد نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، على أهمية إيصال رسالة فلسطين إلى دوائر صنع القرار العليا في أوروبا؛ لمواجهة هذا التهديد الإسرائيلي، داعياً الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير وخطوات استباقية، لثني إسرائيل عن تنفيذ الضم من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية حقيقية عليها، واعتراف أوروبا.



وطالب نزّال، أبناء شعبنا بالتعاطي مع أي مواد إعلامية، تخص الحملة الدولية المناهضة لقرار الضم، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتوزيعها على نطاق أكبر وأوسع؛ لأهمية الحراك الشعبي والرسمي والدبلوماسي.

رام الله - دنيا الوطنيُصوّت البرلمان البلجيكي اليوم، على قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين، عقب مناقشات جرت قبل أسبوعين، إلى جانب تحركات واسعة على مستوى أوروبا؛ للتواصل مع القيادة الفلسطينية من أجل بلورة موقف عربي موحد؛ لكبح التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وإفشال مخطط الضم.