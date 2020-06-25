سلطة الطاقة تمنح عدة رخص لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية





وبموجب الرخصة، ستقوم شركة حياة غزة بور للطاقة البديلة بتوليد طاقة بقدرة 5 ميغا واط في منطقة خزاعة، خانيونس بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة لشبكة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.



كما قامت سلطة الطاقة، بمنح رخصتين مؤقتتين لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية إلى شركة أبناء الحاج نعيم هرشة للطاقة الشمسية في قفين، وشركة المنسي لتوليد الطاقة البديلة في يطا.



وتنتج الخلايا الكهروضوئية التي تم ترخيصها في قفين قدرة 300 كيلو واط، يتم تغذيتها لشبكة كهرباء بلدة قفين في طولكرم، بينما تبلغ قدرة محطة الخلايا الضوئية المرخصة في يطا 998 كيلو واط، يتم تغذية الطاقة المنتجة منها إلى شبكة شركة كهرباء الجنوب.



وقال م. ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن منح هذه الرخص، هو التزاما بالاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة حسب ما جاء بأجندة السياسات الوطنية، داعياً إلى المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في الضفة الغربية وقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنمنحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم، أول رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية في غزة.