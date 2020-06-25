المالكي: فلسطين بدأت بالمشاورات مع الأمم المتحدة لصياغة قرار يمنع إسرائيل من (الضم)

وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، أن فلسطين بدأت بالمشاورات مع الدول، والمجموعات في الأمم المتحدة؛ لصياغه مشروع قرار، يحدد الإجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ الضم، وفرض عقوبات عليها، حال نفذت المخطط، مشيراً إلى أن تم الطلب بعقد جلسه للجمعية العامة.



وأوضح المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن فلسطين تواصل العمل؛ لمنع إسرائيل تنفيذ الضم وأن لديها خيارات عديدة، وإجراءات ستتخذها حال تمت عملية الضم قائلاً: "إنه سيتم الإعلان عن هذه الخطوات في الوقت المناسب".



وقال المالكي: إن فلسطين تتحرك على مستويات عديدة، إضافة إلى المحاكم الدولية المختلفة، والجهود مستمرة لأفشال مخطط الضم الاحتلالي.



وبين المالكي، أن هناك شبه إجماع دولي ضد مخطط الضم الاحتلالي من قبل المجتمع الدولي، وتبين ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس، مشيراً إلى أن الدول، لم تعلن حتى الإجراءات، التي ستتخذها ضد إسرائيل.



وثمن المالكي مواقف برلمانيين أوروبيين، برفض مخطط الضم، وكذلك دعوة برلمانيين فرنسيين باريس؛ للاعتراف بدولة فلسطين مشدداً على أهمية هذه المواقف، وأنه سيتم البناء عليها والتي تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها فلسطين؛ لحشد الدعم لقضيتنا.