شؤون فلسطينية

رأفت: الرفض العالمي للإجراءات الإسرائيلية يجب ان يتكلل بالاعتراف بدولة فلسطين

رأفت: الرفض العالمي للإجراءات الإسرائيلية يجب ان يتكلل بالاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت: "إن رفض أعضاء مجلس الأمن بالإجماع للضم، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد على أن الإدارة الأمريكية الحالية، شريكة للاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته، التي تنتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران/ يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرار الشرعية الدولية 181، 242".

ولفت رأفت في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس: "بأن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة الأراضي، ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين" مرحب بها، ومستمدة من قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، بل تتعامل على أنها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي.

واعتبر رأفت موقف البرلمانيين الأوروبيين الذين أعلنوا رفضهم للضم في عريضةً وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة ووقوفهم لجانب الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، بأنه دعم للحق الفلسطيني، ويجب أن يتكلل بإلزام دولهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفي نهاية بيانه، طالب رأفت المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وضع حد لممارساتها وإجراءاتها الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الدول الكبرى للإيفاء بالتزاماتها تجاه الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لإلزام إسرائيل، بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، عملاً بالقرار الأممي رقم 194.

أخبار ذات صلة

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

طالع رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار

طالع رابط فحص المنحة القطرية (100) دولار

توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي في سلفيت

توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي في سلفيت

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

والدة الأسير عاصم البرغوثي: حكمهم حبرٌ على ورق ونُراهن على المقاومة

والدة الأسير عاصم البرغوثي: حكمهم حبرٌ على ورق ونُراهن على المقاومة

الجامعة العربية تدعو لدعم (أونروا) ورفض أية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها

الجامعة العربية تدعو لدعم (أونروا) ورفض أية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها

شاهد..أبو عبيدة: صفقة تبادل لا يتصدرها القادة الكبار والأسرى لن تمُر

شاهد..أبو عبيدة: صفقة تبادل لا يتصدرها القادة الكبار والأسرى لن تمُر

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: المنحة القطرية مال سياسي يُعزز الانفصال

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: المنحة القطرية مال سياسي يُعزز الانفصال

التعليقات

الدنيا حكايات

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

كاتب إسرائيلي يُهدد الأردن

شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي في سلفيت

توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصرف الصحي في سلفيت

والدة الأسير عاصم البرغوثي: حكمهم حبرٌ على ورق ونُراهن على المقاومة

والدة الأسير عاصم البرغوثي: حكمهم حبرٌ على ورق ونُراهن على المقاومة

سلطة الطاقة تمنح عدة رخص لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية

سلطة الطاقة تمنح عدة رخص لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية

مستوطنون يضعون منزلين متنقلين في أراضي مادما جنوب نابلس

مستوطنون يضعون منزلين متنقلين في أراضي مادما جنوب نابلس

رأفت: الرفض العالمي للإجراءات الإسرائيلية يجب ان يتكلل بالاعتراف بدولة فلسطين

رأفت: الرفض العالمي للإجراءات الإسرائيلية يجب ان يتكلل بالاعتراف بدولة فلسطين

وزير الاقتصاد يُعلن عن منحة فرنسية بقيمة مليون يورو لمواجهة الجائحة الصحية

وزير الاقتصاد يُعلن عن منحة فرنسية بقيمة مليون يورو لمواجهة الجائحة الصحية

هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة

هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة

نادي الأسير: 95% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 95% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال

منوعات

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

حالته حرجة.. نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ&#34;هوت شورت&#34; على البحر

غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية بـ"هوت شورت" على البحر

&#34;كده يعملوا عليا انقلاب&#34;.. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

"كده يعملوا عليا انقلاب".. فيديو نادر لأحمد زكي بعد لقب رئيس جمهورية التمثيل

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

تعيش بالأنبوبة الحنجرية.. تعرف على آخر تطورات الحالة لرجاء الجداوي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

جويل ماردينيان تحلق شعر قدمي طفلتها ذات التسع سنوات فقط على الهواء

شمس الكويتية: &#34;أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية&#34;

شمس الكويتية: "أحب جزمي أكثر من علاقاتي الرومانسية"

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

لماذا كرهت حلا شيحا اسمها وعاتبت والدها بسببه؟

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

زين كرزون تبكي في حفل خطوبتها على رجل أعمال أردني

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

عربي

صور صادمة في لبنان.. &#34;ثلاجات&#34; المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية

صور صادمة في لبنان.. "ثلاجات" المواطنين خاوية بسبب الأزمة الاقتصادية

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مصر: ملء السد الإثيوبي سيصيبنا بجفاف اصطناعي

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

مقتل نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في سوريا

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف

دبلوماسيون غربيون يُحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل و(حزب الله) في الصيف