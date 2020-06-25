شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يُعلن عن منحة فرنسية بقيمة مليون يورو لمواجهة الجائحة الصحية

وزير الاقتصاد يُعلن عن منحة فرنسية بقيمة مليون يورو لمواجهة الجائحة الصحية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والقنصل الفرنسي العام لدى دولة فلسطين، رينييه تروكاز، اليوم الخميس، عن تخصيص الحكومة الفرنسية، مليون يورو؛ لدعم مستلزمات واحتياجات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للوقاية من فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19)، ويأتي ذلك في إطار إعادة تخصيص منحة مقدمة لمشروع تحديث الصناعة الفلسطينية.

وأشار وزير الاقتصاد، خلال اللقاء المشترك، الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله،  بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث، ورئيس ديوان الوزير، سها عوض الله عن المباشرة في تنفيذ المنحة بالشكل العاجل عبر لجنة حكومية مشتركة؛ للإسراع في عملية الشراء المباشر لهذه المستلزمات في ظل ارتفاع وتيرة الجائحة الصحية الراهنة.

واستعرض الجانبان، أوجه الدعم الفرنسي المقدم للحكومة الفلسطينية، خاصة مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، لاسيما آلية الإقراض الميسر من قبل الوكالة الفرنسية للمساهمة في استكمال إنجاز مكونات المشروع، بالإضافة إلى إمكانية استخدام آلية تأمين الاستثمار من المخاطر السياسية.

وأشارا إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة (كورونا)، وقرار القيادة بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأميركية، رداً على خطط ضم أراضي من الضفة الغربية والأغوار.

وعبر القنصل الفرنسي، عن موقف بلاده الرافض للإعلان الإسرائيلي، وبذل الجهود الدولية للحد من تنفيذ الخطوة الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة.

بدوره، بين شعث، سير العمل في المدينة الصناعية والجهود المبذولة مع الشركاء؛ للإسراع في استكمال المرحلة الثانية من المشروع، مبيناً قرب افتتاح مصنعين في مجال إنتاج أبواب الحماية، وآخر في مجال الألبان.

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