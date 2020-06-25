نابلس: إغلاق قرية دير الحطب لحصر مخالطي المصاب بفيروس (كورونا)



وكانت المحافظة، أعلنت صباح اليوم الخميس، إغلاق المستشفى الوطني مؤقتاً؛ وذلك لإتاحة المجال للجنة الوبائية؛ لتقييم الوضع وحصر وتحديد مخالطي الإصابة.



ودعت اللجنة الوبائية في المحافظة عموم المواطنين إلى عدم التهاون في الالتزام بإجراءات السلامة، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، إغلاق قرية دير الحطب غرب نابلس، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القرية، صباح اليوم، وكان يتلقى العلاج قبل اكتشاف الإصابة في المستشفى الوطني.وقال رمضان في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن الإغلاق، يأتي لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي؛ لتقييم وحصر مخالطي الإصابة.ودعا رمضان المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية والالتزام بإجراءات السلامة.