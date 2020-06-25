هيئة الأسرى: 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة





وأضافت الهيئة، أن الأسرى المرضى، يتعرضون لانتهاكات صارخة، تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الصحية، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية، وعدم التمييز.



من ناحيته، بين وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، بسام المجدلاوى، أن الأسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.



وذكرت الهيئة عدداً من أسماء الأسرى المرضى من المحافظات الجنوبية وهم: (اللواء فؤاد حجازى الشوبكى، جمعة إبراهيم عزام، جهاد أحمد شحادة، حسام محمد الزعانين، خالد خليل السيلاوي، خالد صابر أبو عمشة، رائد فريد الحج أحمد، رمزي عبد الرحمن صالح، زامل عابد شلوف، زكريا محمد الكفارنة، سلمان معتق أبو عتيق، شادي سمير حلاوة، عابد عبد المعطي عابد، عبد الرحمن مصطفى المقادمة، عمر إسماعيل وادي، محمد عماد الدين العمصي، نائل علي النجار، نضال محمد البرعي، نعمان علي ريحان، إياد رشدي أبو ناصر، احمد محمد ابو جلال، محمود شحدة أبو عيشة، مراد فهمي ابو معيلق، يسري عطية المصري، ابراهيم خليل البيطار، سمير حمدان اللحام، طارق خالد الطبش، عبد القادر سعد القرا، محمد حسن غالي، ابراهيم عادل الشاعر، عبد الرؤوف سميح قعدان، علاء إبراهيم الهمص، محمد سليمان أبو جزر، يوسف توفيق مسعود، أحمد رزق الزهار، حسين مصطفى اللوح، رامي إبراهيم حجازي، ضرار موسى أبو سيسي، طاهر مصطفى عطوة، عبد الرحمن يوسف مقداد، عمر محمد عكاوي، فادي محمود زغرة، فواز سعيد قنديل، مجدي ممدوح سالم، محمد داوود سالم، محمد محمود أبو مرسة، ناهض فرج

الأقرع، يوسف مصطفى مقداد).



وطالبت الهيئة المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية؛ للضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس، أن 18% من أسرى قطاع غزة، يعانون من أمراض مزمنة كالسرطانات والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى.