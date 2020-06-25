الأحمد: البرلمان العربي اعتمد خطاب الرئيس مكملاً لقرارات البرلمان كونها وثيقة نضالية



وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن البرلمان العربي، كلف رئيس البرلمان، وهيئة الرئاسة بالاتصال بجميع البرلمانات، واتحادات البرلمانات في العالم؛ لحشد المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وإحباط مخطط الضم، والعمل على فرض عقوبات على إسرائيل، وحث الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام سبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى العمل على عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، تحت مظلة الأمم المتحدة.



وكان الرئيس محمود عباس، قال في كمته أمام اجتماع البرلمان العربي: إن تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة غير شرعية، سيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة، وفق اتفاقية جنيف.



وجدد رفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، كذلك ما يسمى (صفقة القرن) وجميع المخططات الأميركية- الإسرائيلية، وما ينتج عنها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، عزام الأحمد، أن خطاب الرئيس محمود عباس، الذي ألقاه بالجلسة الختامية للبرلمان العربي، أمس الأربعاء، تم اعتماده مكملاً لقرارات البرلمان كونها وثيقة نضالية.