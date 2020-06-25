اتصالات متواصلة بين الصليب الأحمر وإدارة سجون الاحتلال لعودة الزيارات



وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إنه تم التوصل إلى اتفاق بين لجنة الصليب الأحمر الدولية، وإدارة سجون الاحتلال، بشان تنظيم برنامج زيارات للأسرى المقدسيين في مختلف سجون الاحتلال، يبدأ في السادس من تموز/ يوليو المقبل، وحتى منتصف الشهر ذاته، مشيراً إلى أن الزيارات التي تمت خلال الشهر الحالي، كانت من خلال لجنة أهالي الأسرى وعلى نفقتهم.



وحول الوضع الصحي للأسير معمر الصباح، والمعتقل منذ 18عاماً، ويقبع في عيادة سجن (الرملة)، قال عبد ربه: إن حالته مستقرة؛ إلا أنه ما زال يعاني فشلاً ومشكلات في التنفس، وهو بحاجة إلى رعاية طبية، غير أن الاحتلال، يتعمد عدم توفيرها لمفاقمة وضعه الصحي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه، أن الاتصالات مستمرة بين الصليب الأحمر، وإدارة سجون الاحتلال؛ للتوصل إلى عودة الزيارات، ووضع ترتيبات معينة في ظل جائحة (كورونا) وفق الإجراءات الوقائية والسلامة العامة، وكذلك ترتيب زيارة شهرية للأسرى المقدسيين.