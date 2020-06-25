ملادينوف: علينا أن نعمل لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات

نيكولاي ملادينوف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إنه ينبغي على الجميع، أن يعمل من أجل إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات مجددًا.



وأضاف ملادينوف في مؤتمر صحفي: أتمنى من الفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن منطق القوة يطغى الآن على روح الحوار.



وأوضح، أن الإجراءات الأحادية التي تُنفذها إسرائيل، بما فيها خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، مرفوضة، ويجب ألا تمر.



وكان ملادينوف، قد دعم الفلسطينيين المتظاهرين سلمياً في أريحا يوم الاثنين الماضي، ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "لستم مستأجرين هنا.. هذا بيتكم".